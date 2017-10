Cristiano Piccini è stato in forza alla Fiorentina per nove anni prima di passare allo Sporting con il quale sifderà la Juventus Primavera nel match di Youth League in programma domani. Il giovane terzino, originario di Firenze, ha parlato ad Extra Time: "La rivalità tra Fiorentina e Juve la conosco molto bene, visto che la Viola sarà sempre la mia squadra del cuore, e non solo perché lì sono cresciuto per 9 anni. Però ora sono allo Sporting e penso solo a fare bene qui. Poter tornare in Italia anche solo per una notte e rivedere allo stadio la mia famiglia non è da tutti i giorni: tutto ciò mi dà una carica in più". Sui bianconeri, poi, aggiunge: "Leo è uno dei migliori stopper in giro, con Chiellini e Barzagli aveva creato una grande intesa che forse in queste settimane è venuta a mancare.Gli equilibri in un reparto come la difesa sono fondamentali. Il più in forma è Dybala ma i bianconeri hanno tanti campioni: noi andremo a Torino per fare la nostra gara, orgogliosi di ciò che siamo e rappresentiamo in giro per l' Europa. Siamo una squadra molto forte, una famiglia umile e molto unita e tutto questo l' abbiamo dimostrato pure contro il Barcellona".