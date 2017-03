La miglior difesa è l'attacco anche se il compito principale di Mattia Caldara rimane quello di non far segnare i propri avversari. Come riporta ilbianconero.com, però, il centrale dell'Atalanta, promesso sposo della Juventus, ha già segnato cinque gol in campionato. Nessun difensore ha fatto meglio di lui in Serie A fino a questo momento.