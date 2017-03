Intervistato a margine della presentazione del polo radio di Mediaset, l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ha parlato dell'attuale situazione in casa Milan aprendo due strade per il futuro del club rossonero.



SUL CLOSING - In particolare sulla questione closing: "Non ho informazioni dirette, ma penso che tutto stia procedendo e che in tempi brevi il closing ci possa essere. Nel caso l'affare saltasse? Non sarebbe una situazione piacevole, anche perché una decisione importante è stata presa anche dal punto di vista sentimentale: nel caso andremmo avanti ancora con entusiasmo".



SVOLTA ECONOMICA - "Dal punto di vista economico comunque non sarebbe un danno, mio padre terrebbe il Milan. Senza i cinesi, il Milan resta a mio padre. Comunque ci sono delle penali e delle clausole tali da far pensare che il closing si farà. A livello sentimentale, cambiare strada a un pezzo dall'accordo non sarebbe bello. Ma nel caso andrebbe avanti con entusiasmo mio padre".



SU I FATTI POST JUVE-MILAN - "Io sono tifoso del Milan e tutto ciò che esce dal rispetto, dall'eleganza, dal modo di vivere con stile il tifo lo trovo sbagliato, sono cose che non mi piacciono e penso che possano allontanare dal calcio. Montella? Sta facendo bene, ho fiducia nel suo lavoro, speriamo la squadra possa essere rafforzata".