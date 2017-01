Lo vogliono praticamente tutti. Lo vorrebbero, più corretto, perché l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori del futuro. Andrea Pinamonti è protagonista nel campionato Primavera come prospetto di valore assoluto, ha talento e serietà, freddezza quando serve e un istinto micidiale per il gol. Un ragazzo perbene, che l'Inter ha voluto - grazie al lavoro del direttore Samaden - negli anni scorsi, coccolato, cresciuto al punto da farlo diventare un prospetto ricercatissimo sul mercato. Ma senza la minima possibilità di vederlo andar via perché scippato ai nerazzurri, almeno ad oggi.



SUNING LO BLINDA - Per Pinamonti, attaccante classe 1999, si è scomodato addirittura lo Stato maggiore del gruppo Suning che non vuole sentire alcun segnale di apertura alle tante squadra che si stanno muovendo attorno al talento nerazzurro. Il suo contratto va a scadenza a giugno prossimo, poi Andrea compirà 18 anni e potrà firmare un accordo da professionista. Da qui nascono gli accostamenti alla Juventus (che lo apprezza ma non ha mosso alcun tipo di passo), al Liverpool come tanti altri club inglesi che sono volati a Milano per seguire Pinamonti dal vivo. Per Suning, non c'è discorso che tenga: Pinamonti verrà blindato dalla prossima primavera.



RINNOVO E PROMOZIONE - Nelle prossime settimane, in agenda un nuovo incontro con l'entourage dell'attaccante per completare l'accordo e soddisfare pienamente il giocatore. Che in Primavera sta facendo la differenza, ha debuttato in Europa League ma soprattutto è grande tifoso dell'Inter. Senso di appartenenza ai colori, potenziale enorme e la voglia di proseguire questo percorso. Perché Suning punta sui giovani italiani e perdere Pinamonti sarebbe un controsenso imperdonabile. Da qui nasce un rinnovo già pronto, il muro per le big che lo desiderano e l'idea di aggregarlo alla prima squadra dal prossimo luglio. Quando il vice Icardi potrebbe essere proprio Pinamonti, se saprà convincere in ritiro. E ne davvero sono convinti tutti.