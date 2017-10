Ottimo esordio in questo Europeo, Italia 4-0 Moldavia! Ora testa all’Estonia! come promesso questo mio goal è per te! @zinhovanheusden Un post condiviso da Andrea_Pinamonti (@andreapinamonti) in data: 4 Ott 2017 alle ore 10:38 PDT

Primo gol con l'Italia Under 19 contro la Moldavia per, con una dedica speciale: l'attaccante dell'Inter ha infatti omaggiato il compagno in nerazzurro, ko per la rottura del legamento crociato. Ecco la foto su Instagram: "Ottimo esordio in questo Europeo, Italia 4-0 Moldavia! Ora testa all’Estonia! come promesso questo mio goal è per te!". Il difensore ha risposto "Sei il migliore".