Quando è entrato in campo nel suo debutto in Serie A ha accarezzato lo stemma dell'Inter. "Potete immaginare le mie emozioni, da tifoso interista storico...", racconta a tutti papà Massimo. La favola di casa Pinamonti avrà presto un altro lieto fine, dopo l'esordio in Europa League e quello in campionato in una stagione magica per Andrea, mestiere attaccante puro, colpi da prospetto di enorme qualità. Niente male per un ragazzino classe 1999 che ha già fatto accendere le sirene di mezza Europa.



PRIMA L'INTER - Attorno al suo nome si sono attivate tante società, su molte altre sono circolati rumors importanti: un sondaggio concreto della Juventus, le mosse sotterranee di Liverpool e Tottenham per provare lo scippo e portarlo in Premier League. Perché quel contratto a scadenza fa gola, ma rimane legato ai 18 anni che Pinamonti compirà a maggio prossimo, quando l'Inter ha assolutamente intenzione di farsi trovare pronta con un nuovo accordo importante e convincente. E così sarà, a meno di colpi di scena, perché Pinamonti ha dato priorità all'Inter e adesso il rinnovo è sempre più vicino.



CONTRATTO PRONTO - La società nerazzurra è tutta convinta, Pinamonti va blindato. Lo pensano il ds Ausilio, il responsabile del settore giovanile Samaden, i vertici di Suning che approvano il progetto sui giovani italiani. Così è arrivato il via libera a una proposta di crescita economica anno per anno, fino al 2022, garantendo un contratto ottimo a Pinamonti che potrà crescere con calma. Senza percorsi rischiosi, con la voglia di valorizzarlo ma senza neanche facendolo disperdere in panchina, anzi: l'Inter esporrà presto il suo progetto sportivo ed entro Pasqua conta di avere l'accordo totale. Il giocatore è favorevole, non vede l'ora di firmare, c'è solo da definire i dettagli di un accordo vicinissimo. E l'Inter blinda un altro suo talento...