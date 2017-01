E' bastato davvero pochissimo a Mauricio Pinilla per ri-ambientarsi al Genoa.



Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito questa mattina, il centravanti cileno si è presentato nel pomeriggio al centro d'allenamento di Pegli prendendo subito parte alla partitella amichevole disputata contro la Primavera di Christian Stellini.



Ivan Juric non si è infatti fatto pregare nell'adoperare l'ex atalantino, schierandolo fin dall'inizio della gara. Pinilla, seguito in tribuna da moglie e figli mescolatisi in mezzo ai quasi quattrocento tifosi accorsi al Signorini Center, ha ricambiato la fiducia del mister con alcune giocate spettacolari, tra le quali un'acrobatica rovesciata. Più tardi il cileno ha anche aperto le marcatori di giornata, siglando la rete dell'1-0.



Nella ripresa Juric ha poi fatto giocare anche gli due volti nuovi di giornata, Andrea Beghetto e Leonardo Morosini, con quest'ultimo che ha bagnato il debutto in rossoblu con un bel gol. Di Lazovic, infine, la rete del definitivo 3-0.





A tre giorni dal match con la Roma, l'ambiente genoano è già bello carico. Spalletti è avvisato