L’edizione odierna di O Jogo, quotidiano della città di Oporto, dedica chiaramente ampio spazio alla gara di ieri sera persa dal Porto contro la Juventus. Peccato che, secondo il giornale portoghese, la vittoria ottenuta ieri sera dai bianconeri è frutto di una decisione arbitrale in particolare e dispiace anche il fatto che gli esponenti della società portoghese la pensino davvero così e parlino di arbitri anziché analizzare la prestazione deludente sfoderata dai ragazzi di Espirito Santo. Come si legge in prima pagina, infatti, nel post gara il presidente dei Dragoes Pinto Da Costa ha dichiarato: “Questo è un calcio che non capisco”, con riferimento principale all’espulsione secondo lui ingiusta e precoce ai danni di Alex Telles.