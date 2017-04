Stefano Pioli non può più sbagliare. Sì, non solo il futuro dell'Inter è appeso ad un filo sottile, ma anche la permanenza in panchina dello stesso allenatore emiliano si fa sempre più traballante. Il futuro del tecnico nerazzurro passa ora dai prossimi incontri che vedranno i nerazzurri affrontare in serie, dopo il Crotone, Milan, Fiorentina e Napoli. Da questo trittico di scontri diretti ne uscirà la possibilità o meno di centrare l'accesso diretto almeno all'Europa League. Dovesse fallire anche questo obiettivo, Pioli rischia davvero di dover dire addio.