L'Inter si proietta al futuro e con Suning comincia a programmare un mercato di alto profilo, ma chi sarà a guidare la squadra nerazzurra la prossima stagione? Da Conte a Simeone continuano a rincorrersi rumors che vogliono un allenatore di caratura internazionale sulla panchina nerazzurra, ma il destino di Stefano Pioli è tutt'altro che segnato.



DECIDONO I RISULTATI - La posizione dell'attuale tecnico interista infatti è al momento congelata e tale rimarrà per le prossime settimane: l'impatto dal suo arrivo a novembre è stato ottimo e per questo si attenderà fino all'ultimo per valutare i suoi risultati. Conferma possibile dunque, a patto solo di un rendimento al top: terzo posto e preliminari di Champions League garantirebbero a Pioli la permanenza all'Inter, in caso di quarto posto e partecipazione all'Europa League conferma possibile ma non certa. Qualora invece non fosse raggiunto questo obiettivo minimo Suning si convincerebbe a rimuovere il tecnico dalla sua carica, senza tuttavia escluderlo completamente dai progetti futuri.



TRA CINA E FIRENZE - Per Pioli si aprirebbero le porte della Cina: Suning gli offre infatti la panchina del Jiangsu se non dovesse proseguire la sua avventura in nerazzurro, un'ipotesi più che concreta e sulla quale valuterà direttamente il tecnico. Non solo il campionato cinese però, prende corpo anche un'altra idea tutta italiana: la Fiorentina si sta muovendo per trovare il successore di Sousa, il profilo di Pioli è tra i più graditi per dare il via a un nuovo ciclo e la sfida è di quelle affascinanti che potrebbero stuzzicare l'interesse. Tutto rimandato a fine stagione: Inter, Cina e Fiorentina, tris di possibilità per Pioli.



Twitter: @Albri_Fede90