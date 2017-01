In vista della sfida che vedrà l'Inter affrontare il Chievo Verona nella serata di domani, ad Appiano Gentile nel centro sportivo Suning, ha preso parola il tecnico Stefano Pioli che ha presentato così la gara.



SUL CHIEVO - "Vogliamo guadagnare posizioni e sappiamo che davanti a noi le altre corrono. Lo stiamo facendo anche noi ma dobbiamo cercare di continuare così e pensare che ogni gara può darci 3 punti da incamerare a partire da domani col Chievo. E' una squadra che sbaglia poche partite, l'ha sbagliata domenica scorsa ma è esperta, solida, difficile, che prima di domenica scorsa aveva la terza miglior difesa del campionato.".



SU GAGLIARDINI - "E' un giocatore importante perché ha qualità, è pronto e può dare energie alla squadra e grandi prospettive future. Un segnale dell'ambizione della proprietà. E' pronto per giocare sia fisicamente che psicologicamente. I fattori che determinano la qualità di una squadra sono due: tecnica e fisico. Le squadre migliori sono forti tecnicamente, ma anche fisicamente. Gagliardini mezzala? La sua qualità migliore è il senso della posizione, importantissima per un centrocampista. Chi sa stare in campo non ha problemi, il calcio è fatto di movimento, di spazi da occupare, non conta con quanti centrocampisti giochiamo".



SU MEDEL IN DIFESA - "Medel? Ora lo vedo più difensore. Però sapendo che la sua duttilità mi può fare comodo, è un giocatore affidabile in entrambi i ruoli. Sceglieremo la miglior posizione per lui e per la squadra".



OBIETTIVO CHAMPIONS - "Credo che la squadra stia migliorando ma abbia altri margini. Col lavoro che stiamo facendo possiamo proseguire, se vogliamo raggiungere quelle posizioni il livello deve essere alto. Quest'anno nel girone di ritorno serviranno tanti punti. Alla fine vedremo quante partite avremo vinto, l'Inter ha la qualità per vincerne tante".



"Il gruppo è ancora troppo numeroso, ma la società è consapevole, lavoreremo per sfoltire questa rosa. I giocatori sanno che ogni partita è difficile, i prossimi mesi saranno tutti importanti. Nella fase offensiva siamo in 7,con noi. Credo che sia un buon numero e ci sarà spazio per tutti. Basta che tutti diano il 100% ogni giorno.