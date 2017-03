Intervistato da Mediaset Premium al termine di Inter-Atalanta vinta dai nerazzurri di Milano per 7-1, Stefano Pioli ha commentato così il successo: "Oggi è stata una partita eccezionale dove tutte le situazioni provate si sono realizzate. Una partita di alto livello, bravi noi a farla diventare facile perché l'Atalanta è un avversario difficile che subiva pochi gol".



RINCORSA CHAMPIONS - "L'Inter vuole giocarsi ogni partita con la convinzione di poterla vincere, poi è chiaro che stiamo rincorrendo avversari molto forti che sono da molti anni nelle prime posizioni ma dobbiamo provare a vincerne più possibile. Bel risultato ma ora conta solo la prossima e la posizione di fine campionato".



TUTTI POSITIVI - "E' giusto esaltare i singoli ma tutto il collettivo ha giocato da squadra con voglia e determinazione. Banega ha giocato bene ma è difficile oggi trovare uno che abbia giocato male".



IL RUOLO DI SAMUEL - "Samuel nello staff? E' una persona molto intelligente, seria e preparata, umile che conosce l'ambiente che ci ha aiutato a inserirci. Lavora con noi, conosce i concetti e aiuta la squadra a crescere. Lavoriamo insieme da meno di cinque mesi e sono tante le situazioni in cui crescere, ma quando vedi questa voglia di lavorare con i valori che abbiamo è tutto più facile e i risultati devono arrivare".



ERRORI ARBITRALI - "Non commento, questo è il vostro lavoro, in Italia c'è questa abitudine. Io devo parlare della partita e di come ha giocato la squadra, di questo parlate voi".



GABIGOL E ICARDI - "La tripletta di Icardi? Mauro è un campione e su questo non avevo dubbi già quando lo sfidavo da avversario e ne ho avuto la certezza ora che lo alleno. Ha solo 24 anni, non ha ancora raggiunto la maturità completa, sa fare tutto, sta crescendo molto e può arrivare ancora più in alto. Perché Gabigol in panchina? Ho fatto altre scelte, tutti i miei giocatori meriterebbero di giocare ma purtroppo i cambi sono tre. Tutti avranno spazio nelle prossime gare".