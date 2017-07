Dopo l'amichevole di oggi, Stefano Pioli ha parlato della sua Fiorentina in conferenza stampa.



SU KALINIC - "Non è un caso in questo momento. Ha avuto un permesso per motivi familiari. Prima si definiscono le situazioni e meglio è".



SU BABACAR - "Sa attaccare la profondità, ha presenza fisica in area. Un centroavanti completo".



SUL MERCATO - "Credo che qualcosa arriverà. Un quarto difensore centrale dovrebbe arrivare".