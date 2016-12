L’Inter è alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, che di fatto segnerebbe la svolta definitiva per i nerazzurri. Nel proprio cammino gli uomini di Stefano Pioli troveranno la Lazio, ex squadra del tecnico emiliano che ha presentato il match nella consueta conferenza stampa ad Appiano Gentile. Il nostro inviato Pasquale Guarro ha seguito per noi la conferenza.



SU JOVETIC - "Se ne è parato già troppo, ma io convoco chi sta meglio e chi mi da più garanzie"



SULLA LAZIO - Abbiamo equilibri da rispettare, ci mancherà qualcuno ma la rosa è competitiva. Fondamentale battere la Lazio. La partita è molto importante perché si tratta di uno scontro diretto. Possiamo prendere qualche punto e quindi è fondamentale, come lo saranno altre partite di questo genere. La storia della Lazio dice che se l’anno prima hanno fatto male, in quello successivo fanno bene. Per me la Lazio è stata un'esperienza importante, ma adesso sono concentrato su questa gara. Il passato è passato e il presente è un grande presente"



SULLA SQUADRA - "Le qualità dei giocatori sono sempre determinanti, ma dobbiamo essere anche efficaci nella strategia. Chiaramente i singoli contano e noi ne abbiamo di giocatori con qualità. Kondogbia lo vedo convinto e desideroso di poter aiutare la squadra. Medel? É un giocatore importante e ho fiducia nelle sue qualità tecniche e morali. Proveremo a recuperarlo il prima possibile, ma non siamo sicuri possa esserci contro l’Udinese. Felipe Melo? Ho parlato con lui e anche la società si ta muovendo".



MERCATO - " La partita di domani è troppo importante per parlare di altro, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo fare. Un identikit del giocatore che vorrei? C’è la partita di domani che è molto importante, non dimentichiamoci il Fair Play Finanziario".