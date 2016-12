L'Inter vince e convince 3-0 contro la Lazio e per commentare la terza vittoria in campionato consecutiva è intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l’allenatore dell’Inter, Stefano Pioli: "Per questa singola partita avevo detto che era molto importante il risultato. Rimango convinto che più si gioca bene più si hanno possibilità di vincere e stasera abbiamo giocato bene".



FINALMENTE UNA SQUADRA - "Abbiamo un’anima in questo momento, abbiamo giocato da squadra e possiamo costruire qualcosa di buono. Sapevamo che nei primi tempi la Lazio è una delle migliori d’Europa. Siamo stati fortunati all’inizio ma poi per la convinzione e l voglia che ci abbiamo messo siamo stati molto bravi".



KONDOGBIA E BANEGA - "La gara di Kondogbia e Banega? Per come li ho visti in settimana ero sicuro della loro prestazione. Devono solo trovare convinzione perché sono giocatori che hanno grandi mezzi".



GABIGOL - "Il pubblico entusiasta all’ingresso di Gabigol? Sono contentissimo dell’entusiasmo attorno a lui. Vorrei però vedere più giocate concrete e meno spettacolari. E’ giovane, sta lavorando bene e vedremo di volta in volta le scelte. Resta all’Inter? Stiamo facendo le valutazioni.



SUL MERCATO - "Abbiamo tanti giocatori, dobbiamo sfoltire la rosa e poi cercheremo di prendere giocatori per rinforzarci e soprattutto vogliamo giocatori contenti di vestire questa maglia. Siamo in un club prestigioso, in una grande società e andremo avanti con quei giocatori che ci danno grandi garanzie morali, oltre che tecniche.



PECCATO PER LA SOSTA - "La sosta arriva nel momento giusto? Mi sarebbe piaciuto cavalcare questo momento positivo, con questo entusiasmo sarebbe stato meglio continuare a giocare. Gennaio penso che possa essere decisivo per il nostro futuro anche se la classifica si deciderà verso marzo.



ICARDI - "Icardi meglio nella ripresa? Un finalizzatore come lui viene messo nelle migliori condizioni quando la squadra alza il baricentro. Lui si è mosso bene, poi nella ripresa abbiamo fatto la gara noi e lui che è fortissimo in area ha avuto le situazioni giuste per fare gol”