L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Premium Sport della prossima gara contro l'Empoli tornando però a parlare anche della sconfitta subita con la Juventus a Torino e le conseguenti polemiche: "A Torino abbiamo perso una gara come può accadere, poi è chiaro che perdere fa male e non eravamo più abituati alla sconfitta, ma da qui possono nascere nuove motivazioni che ci portino a nuove vittorie: ora è inutile tornarci sopra e rivangare le cose successe in passato. Dobbiamo solo pensare che l'Inter tornerà a vincere, è inevitabile, e dobbiamo cercare di far tornare questi tempi il prima possibile".



PIU' FURBIZIA - "La lezione di Torino? Dobbiamo essere più scaltri, più furbi anche se a Torino abbiamo dato l'idea di spirito, di forza e di voglia di lottare fino alla fine".

​

ICARDI E PERISIC - "Le assenze non mi preoccupano, ho giocatori importanti e motivati che hanno giocato un po' meno ma si son sempre fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa. Credo che abbiamo tutte le motivazioni per fare bene".