L'allenaotre della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della sconfitta subita per 2-1 contro la Sampdoria: "Abbiamo pagato troppo dazio per 15 minuti dove abbiamo preso due reti. Dobbiamo migliorare e rimanere squadra per 90 minuti, ma non meritavamo di perdere. Con tutte le occasioni create nella ripresa il pareggio era il minimo".



IMPRECISI - "A volte ci sono gare in cui la palla non vuole entrare: siamo stati imprecisi e sfortunati. Cinque gol subiti in due gare? Per assurdo non stiamo concedendo tanto, solo che quando concediamo in questo momento prendiamo gol".



MERCATO - "Cosa mi aspetto dagli ultimi giorni di mercato? Tutte le rose sono migliorabili, se ci sarà l’occasione la società la coglierà. Ma noi dobbiamo concentrarci sulla rosa che abbiamo adesso, dobbiamo lavorare per essere più squadra, questo conta adesso. Siamo in un momento di costruzione, dobbiamo lavorare su tutte le situazioni ma siamo ancora all’inizio della stagione".