Ai microfoni di Premium, Stefano Pioli presenta la gara contro l'Udinese



“Il freddo non può essere un fattore determinante perché è uguale per entrambe le squadre, dobbiamo pensare a giocar meglio dei nostri avversari. Le feste ci sono state ma abbiamo lavorato molto bene e bisogna partire con l’approccio giusto, soprattutto oggi. Siamo concentrati, pensiamo a una gara per volta e poi è chiaro che vogliamo insistere e guadagnare posizioni. Vincere oggi significherebbe migliorare la nostra classifica, mettere 3 punti in più e poi pensare alla prossima sfida. Quelle davanti vanno forte e noi dobbiamo fare altrettanto".