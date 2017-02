Oltre ad essere la partita più complicata dell'anno per i nerazzurri, la sfida con la Juve non evoca bei ricordi al neo tecnico interista Stefano Pioli. Secondo quanto riportato oggi su Leggo, infatti, L'ex allenatore biancoceleste ha nei bianconeri la sua autentica bestia nera, in quanto in carriera non li ha mai battuti ed inoltre le squadre da lui allenate sono reduci da ben 9 sconfitte consecutive contro la compagine juventina, le cui più dolorose sono quelle ai tempi della Lazio, quando i biancocelesti di Pioli persero nel giro di tre mesi la finale di Coppa Italia e quella di Supercoppa Italiana. L'allenatore nerazzurro è nettamente in svantaggio anche nello scontro diretto con Allegri: nei dieci confronti diretti, infatti, Pioli non ha ancora battuto il tecnico bianconero, il quale invece ha trionfato in ben sette occasioni.