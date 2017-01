Inter a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato, domani i nerazzurri ospitano a San Siro il Pescara di Oddo e Pioli prepara una sorpresa: una formazione senza Mauro Icardi. Tra le varie prove tattiche effettuate dal tecnico interista nella seduta di rifinitura infatti sono stati provati anche schieramenti che non prevedono l'impiego del capitano, che finora non ha saltato un solo minuto in Serie A.



MEZZO ATTACCO - Icardi sempre presente, non solo fisicamente in campo ma anche a referto per l'Inter: dei 34 gol realizzati finora dai nerazzurri infatti 15 portano la firma di Maurito, che ha contribuito mettendo a segno anche 7 assist vincenti per i compagni. Icardi protagonista in 22 reti su 34, praticamente il capitano vale da solo più di metà dell'intero attacco interista (65%). Pioli si prenderà fino all'ultimo minuto disponibile per decidere se confermare questa scelta, in caso positivo la partita contro il Pescara, sulla carta abbordabile, diventa un test importante per una squadra che sul mercato non ha mai cercato nelle ultime sessioni una reale alternativa all'argentino.



PALACIO VICE, GABIGOL... - Intanto scatta il contest per decidere chi possa essere il sostituto interno di Icardi. La prima alternativa, non a caso provato anche da Pioli come in vista del Pescara, resta Rodrigo Palacio: il Trenza ha già ricoperto il ruolo in Europa League e Coppa Italia e in caso di assenza di Maurito toccherà con ogni probabilità a lui. In seconda battuta Eder, che però agisce meglio sulla fascia, infine curiosità tra i tifosi per Gabigol: il brasiliano in carriera ha agito anche da punta centrale, ma al momento Pioli continua a vederlo solo come un'alternativa sulla fascia destra; difficilmente dunque l'ex Santos potrebbe trovare più spazio in questa veste, ma l'obiettivo resta quello di togliersi l'etichetta di oggetto misterioso al più presto.