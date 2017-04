A Crotone per ripartire. L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa: "C'è delusione per la pesante sconfitta con la Sampdoria, dobbiamo trasformarla e dimostrare di averla superata. Il campionato non è finito, dobbiamo continuare nel lavoro di costruzione per il presente e il futuro. Il Crotone non può avere più motivazioni di noi, abbiamo ancora molto da dare e da dire, servono l'approccio giusto e la voglia di fare la partita".



GAGLIARDINI OUT - "Un cambiamento in mezzo al campo ci sarà, ma penseremo al derby solo dopo Crotone. Joao Mario ultimamente ha giocato meno perché qualcun altro stava meglio, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Non ho ancora deciso se giocherà Brozovic, un giocatore non può essere giudicato da un errore seppur molto grave. Ha qualità, anche lunedì sera è stato il calciatore che ha fatto più passaggi utili e quello che ha corso più di tutti. Deve trovare un migliore equilibrio mentale. Medel mediano? Sono aperto a tutto, domani deciderò la formazione".



ADDIO CHAMPIONS - "Era un sogno, difficilissimo da raggiungere. Aritmeticamente siamo ancora in corsa, ma è complicato. Dobbiamo fare tutti del nostro meglio, tutti ci giochiamo il futuro. Nell'Inter bisogna dimostrare di poter stare a certi livelli, soprattutto con la testa. Abbiamo preso una bella legnata, ma abbiamo qualità e carattere per reagire".