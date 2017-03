Sosta per le nazionali? Nessun problema, ci sono sempre le partitelle amichevoli per tenere alta l'attenzione e dare l'occasione a chi ha meno spazio di mettersi in luce agli occhi degli allenatori.prende in parola e sfrutta al meglio la chance.Il brasiliano sembrava essersi definitivamente sbloccato con la rete realizzata al Bologna, decisiva per il successo dell'al Dall'Ara, ma anche quel gol non ha cambiato il copione della stagione: solo un quarto d'ora di gioco nella sconfitta interna contro la Roma,con Cagliari, Atalanta e Torino. Sempre ai margini del progetto di Pioli e con i nerazzurri che macinano gol (14 nelle ultime 3 partite) far cambiare idea al tecnico è sempre più complicato.Ecco perché larealizzata nell'8-0 rifilato alla Berretti nell'amichevole in famiglia è un messaggio all'allenatore: nonostante l'utilizzo col contagocce Gabigol sa ancora come dribblare e come fare gol ed è pronto a lottare per ritagliarsi spazio nell'Inter, da qui a fine stagione e prepararsi al riscatto nella prossima. E anche se in partitella il brasiliano intanto si gode i gol, twittando le immagini di Inter Channel sul proprio profilo, c'è un piccolo giallo: Gabigol ha infatti 'tagliato' dagli highlights un calcio di rigore fallito, così come la ribattuta mandata alta sulla respinta del portiere, azioni che, invece, si possono vedere nel video pubblicato dalla società nerazzurra. Ma con tre gol realizzati, Pioli può chidere un occhio.