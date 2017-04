Non è tutto oro quello che luccica e anche in casa Barcellona all'interno dello spogliatoio ci sono tensioni da sbrogliare. In campo e anche in allenamento Leonel Messi e Gerard Piquè viaggiano entrambi nella stessa direzione, ma come svelato da AS, all'esterno del rettangolo verde i due non condividono praticamente nulla.



Il motivo? Sta tutto nelle rispettive mogli poichè fra Antonella Roccuzzo, la compagna di Messi, e Shakira, la splendida moglie di Piquè, non scorre buon sangue. Anzi, le due non si sopportano per colpa di un'amicizia condivisa dalla stessa Roccuzzo. La moglie di Messi, infatti, è molto amica di Nuria Tomás storica ex-fidanzata di Piquè proprio prima che il difensore iniziasse la sua relazione con Shakira. Un'amicizia detestata dalla cantante colombiana che, per questo, non ha mai neanche provato ad avvicinarsi ad Antonella.



