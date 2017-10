Gerard Piqué, difensore del Barcellona, a favore dell'indipendenza della Catalogna, parla dal ritiro della Spagna: "Non ho niente contro la Spagna: non è il mio caso, ma un indipendentista può giocare in Nazionale. È assurdo mettere in dubbio il mio impegno in Nazionale. Sono qui da 15 anni, considero questa squadra come la mia famiglia: sono orgoglioso di essere nella selezione spagnola e i dubbi nei miei riguardi mi offendono. Non lascio la Nazionale. Farlo significherebbe dare ragione a chi mi fischia e non gliela darò vinta. Sono indipendentista? Questa è una domanda da milioni di dollari alla quale non risponderò. Sono cittadino del mondo e gioco a calcio. I miei figli sono colombiani, libanesi e catalani".