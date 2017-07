Prendi un brasiliano. Un brasiliano sorridente. Perennemente sorridente. Di quelli che hanno un chiringuito sulla spiaggia di Copacabana e vivono la loro con i piedi immersi nell'acqua. Affiancagli un lord inglese. Bello, bellissimo. Quello che può avere tutte le donne del mondo ma ne ama solamente una. Aggiungici, infine, un italiano. Svogliato, svogliatissimo. Ma pieno di classe, di quelli che "l'apparenza inganna". Potresti ottenere la più classica delle barzellette, e invece, se di mestiere fai il portiere, e a più di 16 metri di distanza da te c'è un pallone fermo, inizi a tremare. Sì, perché i tre sono, all'anagrafe calcistica, Ronaldinho, David Beckham e Andrea Pirlo, tre dei massimi esponenti della setta degli Shooters, gli specialisti da calcio piazzato. Per qualche mese hanno calcato insieme i campi di mezza Italia con la maglia del Milan, impersonificando il terrore di ogni estremo difensore della Serie A.



In questi giorni, nella pazza campagna estiva che sta svegliando dal torpore il popolo rossonero, è arrivato un altro specialista, che in Germania ha segnato in tutti i modi da calcio piazzato: Hakan Calhanoglu, il trequartista turco arrivato dal Bayer Leverkusen che sta facendo già sognare tifosi e fantallenatori. Partendo proprio dal nativo di Mannheim, La Classifica di CM di oggi è dedicata ai migliori calciatori di punizione della storia del Milan. E al decimo posto c'è proprio lui, il dio delle punizioni, il Freistoss Got. Come? Non ha ancora calciato? Andiamo sulla fiducia, con un soprannome così...



@AngeTaglieri88