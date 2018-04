Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della presentazione della prossima finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan: "Futuro? Ho parlato con tante persone, sia per la Nazionale che con alcuni club. Sono impegnato a organizzare la partita d'addio il prossimo 21 maggio. Poi avrò tempo per pensarci e decidere cosa fare. Se arriverà qualcosa di bello da fare cerco di sceglierlo".



RIMONTA JUVE - "Tutto è possibile nel calcio. Sarà una partita difficile ma non costa nulla provarci. L'importante è avere la testa giusta".



BERNABEU - "Non fa paura. Bisogna essere orgogliosi di giocare in uno stadio così importante e bello. In queste partite non bisogna avere paura".



GATTUSO - "Non me l'aspettavo perché non l'ho mai visto allenare a questi livelli. Lo speravo per lui perché in questi anni ha dimostrato di saper fare l'allenatore. Sono contento che sia arrivato al Milan e che sta facendo molto bene. Tutti pensavano che portasse solo grinta e temperamento e invece la sua squadra gioca bene a calcio. Bisogna fargli i complimenti per come gioca la sua squadra a calcio. In campo era anche peggio".



NUOVO PIRLO - "Sono tornato a dicembre e non ho ancora visto uno con le mie caratteristiche. In tanti giocano in quel ruolo, ma ognuno con le proprie".



ANCELOTTI - "Ci sentiamo ma non abbiamo parlato di Nazionale. Siamo stati insieme tanti anni e fa piacere sentirsi".



MILAN - "Per tornare grande deve dare continuità al progetto. Si comincia a intravedere la luce".



JUVENTUS - "Finché ci sarà una Juve così forte sarà difficile per tutte le altre. Scontro scudetto? Mi aspetto una partita bloccata. Il Napoli dovrà vincere per avvicinarsi. La Juve farà la sua partita. Per il Napoli è decisiva, mentre per la Juve no".



FINALE - "Ci sono due grandi squadre. Sarà una grande finale".