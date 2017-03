Impegnato in una stagione complicata con la maglia del New York City (4 punti nelle prime tre partite di MLS) Andrea Pirlo ha parlato di Juventus, Milan e del futuro azzurro al Corriere dello Sport. Nell'intervista concessa a Walter Veltroni, il regista bresciano è tornato a commentare l'addio ai rossoneri nel 2011.



IL PASSAGGIO ALLA JUVE - "Le incomprensioni con Allegri ai tempi dei rossoneri? C’erano stati dei problemi, perché io ero stato infortunato quattro mesi quell’anno", ammette Pirlo: "Sono tornato quando la squadra andava bene ed era difficile anche per lui cambiare la formazione. Abbiamo vinto il campionato. Alla fine della stagione io ero a scadenza e dopo dieci anni ho deciso di cambiare. Perché avevo bisogno di qualcos’altro, di mettermi ancora alla prova. Volevo fare una nuova esperienza e ho provato la Juventus. Ero convinto di essere ancora un numero uno e quindi sono andato con grande motivazione alla Juve. Anche perché sapevo che era una squadra che aveva fatto male e che voleva tornare ad essere la più forte. C’era lo stadio nuovo, una grandissima dirigenza, si voleva tornare a competere al massimo livello in Italia e in Europa. Quindi la Juventus era il massimo, per me".



CHAMPIONS LEAGUE - "La finale Juventus-Barcellona? Noi eravamo convinti di potercela giocare, pur sapendo che loro erano fortissimi davanti, che avevano quei tre che potevano vincere la partita in qualsiasi momento. Abbiamo iniziato male però dopo ci siamo ripresi, abbiamo pareggiato, abbiamo anche avuto le occasioni per vincerla. Quando perdi una finale è sempre brutto e per la Juventus lo fu di più. Era tanto che non vinceva la Champions. Ma fu un dolore anche per me. Sarebbe stata la chiusura di un cerchio, il raggiungimento dell’obiettivo che mi ero prefissato quando ero andato in bianconero. Dopo quella sera ero scarico".



COMPAGNI - ​"Il portiere più forte che ho incontrato? Buffon. Il leader di squadra più autorevole? Maldini. Chi è il compagno della Juventus che sento di più? Gigi (Buffon, ndr) lo sento spesso. Giochiamo insieme da quando abbiamo quindici anni".



EREDITA' - "Se mi rivedo in qualche giovane regista del calcio italiano o internazionale? Sinceramente no. Che gioca come gioco io, no. Ci sono tanti giocatori bravi, ma non sono “registi” come lo sono io. Mi piace molto Verratti ma non gioca come me. Mi piace anche Gagliardini dell’Inter, ma ha un ruolo differente dal mio".



JUVE DA CHAMPIONS - "I bianconeri possono vincere in Europa. Sono all’altezza delle altre squadre, se non di più. E’ più compatta tatticamente e può arrivare sicuramente in fondo".