Andrea Pirlo è sicuro che la Juventus vincerà ancora lo scudetto. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Juve e Milan ha ammesso: “Juve più forte senza Alves e Bonucci? Sì, lo è. E ha la consapevolezza di esserlo. E’ piena di bravi giocatori, vincerà il campionato e andrà lontano pure in Europa. Bonucci? Le critiche non sono giuste. E’ normale che per ora non renda come alla Juventus. Hanno iniziato da poco, gioca in una società diversa, con compagni e movimenti nuovi, cambiando modulo. Non possono aspettarsi che appena arrivato faccia assist e gol.”