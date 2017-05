Andrea Pirlo, ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, attualmente in MLS ai New York City, è tornato a parlare direttamente dagli USA ai microfoni de "La Partita Perfetta" in onda ogni lunedì sera su Sportitalia. Ecco le sue dichiarazioni:



Cosa pensi del campionato?



"La Juventus è la squadra più forte, poi ci sono Napoli e Roma a competere per il secondo posto. Da qui riesco a seguire più partite possibili".



Ultimo anno di Totti?



"Dipenderà molto da lui: se ha ancora entusiasmo è giusto che giochi ancora. Prima o poi anch'io penserò al ritiro, è impossibile giocare sempre. Quando non fai più parte dei numeri uno pensi a fare qualcos'altro. Ora mi sto concentrando e sto cercando di finire bene, appena torno in Italia studierò per diventare allenatore perché non si sa mai".



Inter e Milan?



"Mi spiace vederle così, è un momento delicato per entrambe e credo che quanto prima si riprenderanno".



C'è la possibilità che De Rossi vada via da Roma. Come lo vedresti in America?



"Gli consiglierei di cambiare aria. E' giovane, può ancora fare un campionato in Europa, ma nello stesso tempo è ancora presto per venire in America. Può ancora giocare ad alti livelli".



Cosa ti manca di più della Serie A?



"L'emozione della Champions e le partite importanti, come Juventus-Barcellona e Juventus-Monaco".



Stai seguendo la Nazionale?



"In realtà poco, perché in quegli orari ho sempre giocato. Però ho letto molto in merito e ci sono alcuni giovani interessanti che di sicuro cresceranno bene".