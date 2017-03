A Sport ha parlato Andrea Pirlo, centrocampista del New York FC: "Questa volta la Juve può battere il Barcellona. Sono passati solo due anni ma saranno due partite molto diverse. La Juve è differente ma anche il Barcellona. Inoltre questa volta non sarà gara secca ma saranno due match, andata e ritorno, 180 minuti di bel calcio. Se la squadra di Allegri vuole arrivare in finale deve giocare contro i migliori, sono già forti ma deve trovare ancora più equilibrio per giocare con quattro attaccanti. Il sacrificio di Mandzukic è fondamentale ma credo che Rincon sia un giocatore importante che potrà dare sosttanza se l'allenatore saprà come farlo giocare".