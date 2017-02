Andrea Pirlo torna alla Juventus. Questa è la notizia rilanciata in prima pagina da Tuttosport. Il centrocampista bresciano non tornerà da giocatore, ma in un'altra veste. Il fuoriclasse passato per Inter e Milan farà parte della società bianconera al termine del suo contratto con il New York Football Club con cui il 5 marzo inizierà la sua terza stagione (trasferta a Orlando contro Kakà) che terminerà alla fine del 2017.



IL SUO RUOLO - Pirlo tornerà a vivere a Torino e sta mettendo a punto un'intesa per diventare un ambasciatore dei bianconeri nel mondo, un ruolo alla "Trezeguet" che da tempo lavora in stretto contatto con il settore marketing, ottenendo ottimi risultati. Pirlo si unirà al progetto e metterà a disposizione della Juventus la sua immensa popolarità, ulteriormente cresciuta in queste stagioni americane. Non escluso che possa inoltre entrare a far parte della formazione delle "Legends" bianconere.