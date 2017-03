Dopo il weekend di apertura della MLS, Andrea Pirlo è stato intervistato dall'Equipe e ha parlato di Marco Verratti: "Credo che Verratti sia il numero uno al mondo, il futuro del calcio italiano per i prossimi 20 anni. Giochiamo entrambi nella stessa posizione, solo che lui effettua molti più passaggi corti e dribbling rispetto a me. Dopo la gara vinta dal PSG contro il Barcellona gli ho mandato un messaggio facendogli i complimenti e dicendogli che ora è lui il migliore, considerato che io sto per concludere la mia carriera". Un retroscena, poi, su quando Pirlo era al Milan: "Con il Milan giocammo un'amichevole al Camp Nou contro il Barcellona e Guardiola volle parlarmi nel suo studio: mi chiese se mi sarebbe piaciuto giocare con i blaugrana, all'epoca però i rossoneri non mi avrebbero mai ceduto".