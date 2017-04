Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, parla dopo la sconfitta con il Trapani che avvicina il club toscano in Serie B: "Facciamo pochi gol e adesso li subiamo pure. Noi abbiamo preso dei giocatori che ci eravamo prefissati di prendere. Insieme a Bari e Benevento abbiamo fatto forse la campagna acquisti migliore. Non ci sono rimpianti in questo senso. Noi pensiamo di aver dato tutto per rafforzare la squadre in base alle carenze evidenziate nel girone di andata. Abbiamo fatto uno sforzo importante, sbilanciando il costo aziendale. Forse le cose non sono andate come dovevano andare. Noi andremo avanti, abbiamo investito tanto e sarebbe da pazzi. Per la salvezza avevamo previsto un premio importante. In caso di Lega Pro ci adegueremo e proveremo a costruire una squadra competitiva, rinnovandola profondamente. Purtroppo tante opzioni anche sui giovani erano legate alla permanenza in Serie B".