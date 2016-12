Intercettato dall'agenzia AGI a margine della seduta d'allenamento a porte aperte di oggi pomeriggio (seguita da circa tremila tifosi), il nuovo presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha dichiarato: "Il mister ci ha dato delle indicazioni precise su come agire in vista del prossimo calciomercato di gennaio. Dieci nomi per le cinque zone del campo che secondo Gattuso attualmente sono carenti nella nostra rosa, dunque con un'alternativa per ogni prima scelta fatta dal nostro allenatore. Dopo le prime ore post-acquisizione del club, da domani saremo operativi e ci struttureremo come società".