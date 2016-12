Il nuovo presidente del Pisa, Giuseppe Corrado ha dichiarato in un'intervista a '50 Canale': "Io sono e sarò il presidente a tempo pieno del Pisa, e nei primi mesi ricoprirò ad interim anche qualche altro ruolo fino a quando non avremmo individuato bene le nostre problematiche. Ieri abbiamo onorato l'impegno preso prima di Natale di pagare gli stipendi e quindi abbiamo fatto i bonifici in banca sia per i tesserati, che per i dipendenti, che per i collaboratori esterni".



"Fra il 10 ed il 15 gennaio prossimo faremo un consiglio d'amministrazione dove stabiliremo un organigramma della struttura societaria. Da quel momento creeremo anche una struttura organizzativa che sostituirà i dirigenti che non ci sono più, creando una nuova struttura adeguata a tutti i livelli. Cercheremo di coprire i ruoli nella maniera giusta non perdendo la priorità dei prossimi mesi che è recuperare i punti in classifica e riuscire a salvarci con tranquillità".



"Un nuovo direttore sportivo? Non so se lo nomineremo da qui fino a giugno. Ci sarà sicuramente qualcuno che mi darà una mano in forma di consulente e che mi aiuterà a risolvere le situazioni pratiche più importanti. La nostra idea è che Gattuso sia il manager tecnico della società, come avviene in Inghilterra, e che poi lui riferisca tutto ciò che decide, a me. Fra l'8 ed il 10 gennaio prossimo ci sarà anche una conferenza stampa di presentazione di tutti noi soci del nuovo club che hanno acquisito proprietà della squadra".