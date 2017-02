Si lotta, sempre. E con Gattuso non può essere altrimenti. Il Pisa, con il coltello tra i denti, sta battagliando per non retrocedere e tornare in Lega Pro dopo una sola stagione: con qualche problema societario che ha segnato, senza dubbio, il cammino, la squadra toscana sta puntando tutto sulla difesa. 15 gol subiti in 26 partite, per media gol, 0,58, la migliore difesa d'Europa. La Juve di Allegri, il Chelsea di Conte, il Bayern di Ancelotti inseguono (0,68 i bianconeri, 0,72 i blues, 0,62 i bavaresi).



L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA - Un bunker. Che non fa gol. 11 gol realizzati in 26 partite, la media peggiore del continente (0,42). Nessuno ha segnato di meno in Europa.