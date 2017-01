Rino Gattuso, tecnico del Pisa, parla dopo la vittoria contro la Ternana: "La squadra ha fatto una buonissima partita, oggi però devono ringraziare Ujkani che dopo il rigore sbagliato ci ha proprio messo una pezza: al 91’ ha fatto lui il rigore. Ma ho visto una squadra viva e tosta, contro una formazione, la Ternana, che darà pensieri a tante squadre, si è rinforzata molto. E sono soddisfatto anche di come si sono presentati i nuovi acquisti, l’unico senza minutaggio sulle gambe era Landre, ma ha lavorato molto, mostrando passione e voglia di apprendere, ha grande mentalità, del resto il Genoa non sbaglia mai gli stranieri che prende: se non fossero stati in condizione non sarebbero scesi in campo".