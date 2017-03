Il Pisa naviga in brutte acque, al momento è penultimo in Serie B a 30 punti. Dopo la penalizzazione di 3 punti inflitta alla squadra per inadempienze della società Covisoc, sono arrivate anche le brutte prestazioni.



Nel pre partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Pisa, Gennaro Gattuso. Alla domanda “Pesano di più i punti di penalizzazione o i punti persi negli ultimi minuti?”, l’ex Milan ha dichiarato: “I punti che abbiamo fatto sono tanti viste le difficoltà con cui ci siamo scontrati. Paghiamo i sacrifici che abbiamo fatto fino ad ora, e molti ragazzi non hanno una preparazione adatta a questo tipo di campionato. È vero anche che l’impegno deve essere uguale per tutti".



Ha poi proseguito: "Quando si indossa una maglia importante si devono avere delle regole precise, e fare quello che l’allenatore dice in allenamento. Devo gestire 24 giocatori, a me non piace la parola io, ma la parola noi. Siamo in un momento importante, delicato, dell'individuo non mi interessa nulla. Quando dico che la priorità è il gruppo è appunto perché mi ha dimostrato che non molla mai di una virgola e faremo di tutto per salvarci, abbiamo il dovere di crederci”.