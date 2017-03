Rey Manaj non fa contento il Pisa e il tecnico Gennaro Gattuso, che al termine della sfida contro il Verona commenta a Sky Sport: "Manaj? Devo gestire 24 giocatori. Non mi piace la parola 'Io', ma la parola 'Noi'. Siamo in un momento importante, dell’individuo non mi interessa nulla. Non porto rancore perché ho bisogno di tutti e la priorità è il gruppo: l'interpretazione deve essere uguale per tutti, altrimenti si va a giocare al parco con gli amici. Quando si indossa una maglia importante si devono avere regole precise per fare ciò che si prepara durante la settimana".