Al termine di Benevento-Pisa il tecnico dei toscani Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport: "Non ho nulla da imputare ai ragazzi, abbiamo creato tantissimo e hanno dato tutto. Guardiamo avanti senza pensare alla classifica, vedo una squadra viva che non subisce gli avversari. Il mio mestiere mi piace, ho voglia di imparare ma vorrei solo un po' più di tranquillità che finora non ho mai visto. Non si molla nulla, la gavetta è importante".