Arrivato dal Pescara, Manaj, nuovo attaccante del Pisa, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Voglio far bene per la squadra e magari raggiungere qualche obiettivo personale. Sono una prima punta, ma sono a disposizione del mister che può mettermi dove vuole. Il mio procuratore mi ha parlato bene di allenatore e società: quando mi ha detto dell'interesse del Pisa ho subito accettato. Inoltre ci sono Ujkani e Cani che conosco molto bene. Loro mi hanno detto belle parole, ma dovevo essere io in primis ad essere convinto. Giorno per giorno ci conosceremo meglio: per adesso sono molto contento e dobbiamo lavorare duro per arrivare alla salvezza o, come penso io, a qualcosa in più. Sto bene fisicamente e per un mese che non gioco non penso ci sia qualcosa. Devo crescere dal punto di vista caratteriale, ma quelli che mi conoscono personalmente poi cambiano idea. Non voglio parlare di Pescara perché adesso sono un giocatore del Pisa. Gattuso mi ha detto di non aver chiamato Oddo né altri. All'Inter Medel mi ha detto che servivano solo 6 mesi per giocare ed affermarmi in una società giusta come spero sia Pisa. Nel tridente mi sento il terminale centrale e non ho mai fatto l'esterno".