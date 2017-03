Daniele Mannini, capitano del Pisa, parla dopo il pareggio contro il Latina: "Io sono il capitano di questa squadra, e questa squadra in passato ha sempre reagito a tutto, a batoste e situazioni che ci si paravano di fronte: l’intento è sempre quello, per fare il massimo. E’ il pensiero mio personale e quello dei miei compagni. Io credo che se qualcuno si era messo in testa che la stagione potesse concludersi senza patemi era un illuso, adesso tutto dipende da come si reagisce: la linea guida è quella giusta, anche se stiamo pagando a caro prezzo gli errori. Non abbiamo attenuanti, dobbiamo solo far risultato, sia chiaro che nessuno qua si sente appagato, sennò si parlerebbe di cretini, e non lo siamo: testa bassa e lavorare".