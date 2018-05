Angelo Pisani, avvocato, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live': "Abbiamo aspettato qualche giorno per studiare meglio cosa è accaduto. Ieri abbiamo lanciato una petizione rivolta a tutti gli amanti dello sport per chiedere la ripetizione di Inter-Juventus perché è stato unanimemente detto che quella gara è caratterizzata da errori arbitrali. Se errore c'è stato, è giusto che si ripeta la partita! C'è il precedente della FIFA, dal momento che è stata ripetuta Sud Africa-Senegal per un rigore concesso erroneamente da un arbitro poi indagato. Qui ci sono errori plateali che hanno falsato la partita che, dunque, va ripetuta. Sarebbe un messaggio di trasparenza per tutti, vogliamo assicurare allo sport un intervento delle istituzioni in caso di errore grave. Il VAR è stato utilizzato per evitare gli errori e se non funziona bisogna trovare ulteriori strumenti. Poi magari la Juventus la vince ugualmente, ma almeno non si lascia il dubbio che eventuali errori abbiano condizionato il campionato. Ci sono varie azioni, spero che tutti gli avvocati si uniscano per rappresentare tutti gli appassionati di calcio. Sono stati commessi errori che violano i principi dello sport, e quindi ci vuole una legittimazione del tifoso e magari anche di uno scommettitore. Poi c'è l'esposto fatto alla Procura per accertare che ci siano errori più gravi o interessi esterni ma riguarda, per l'appunto, il procuratore. E' una battaglia di civiltà, per la correttezza. I bambini devono guardare allo sport come un mondo di valori e non di interessi trasversali. Tutti devono sottoscrivere la petizione per la ripetizione del match. Immagino che la Juventus, per come è forte, non abbia problemi a giocare una partita ad armi pari. Quando c'è la violazione di principi come "la legge è uguale per tutti" succedono queste cose. La petizione può esser firmata su Facebook, Instagram e su tutti i miei canali social. E' totalmente gratuita".