Addio a Mediaset Premium per "colpa" dei suoi commenti contro la Juventus? Maurizio Pistocchi fa chiarezza in un'intervista rilasciata a Quellichelinter.it. "Sono sicuro di avere la coscienza a posto", spiega il giornalista: "Ho sempre fatto il mio lavoro in maniera coscienziosa, seria e soprattutto onesta. La mia storia professionale parla per se: 31 anni di Mediaset e non ho mai avuto dei rilievi dal punto di vista formale o sostanziale sul mio lavoro. Gli editori solo liberi di fare le loro scelte. La cosa che è stata pubblicizzat, se fosse vera, sarebbe un episodio gravissimo. Una lesione dei diritti basilari di chi fa informazione, della libera di espressione dei propri contenuti. Certamente, il passato abbastanza recente e mi riferisco a Calciopoli, dimostra che c’erano parecchi giornalisti che erano collusi e che quindi non fa pensare bene su questo tipo di situazione. Però, ripeto, dal punto di vista formale e sostanziale sono a posto con me stesso e la mia coscienza".