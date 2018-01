non è solo il sogno di mercato di tante squadre, Milan in primis. Non è solo uno degli attaccanti più prolifici in Europa. E' anche un giovanotto cresciuto a suon di milioni di euro, circondato da belle ragazze e, ovviamente, macchine costose.- Tra queste una bellissima, che proponeva in pompa magna sui social network solo lo scorso settembre. Una foto dove l'attaccante delposava sul tetto della sua vettura, fiero del gioiellino e di poter mostrare quanto può permettersi grazie ad una carriera che è andata sempre crescendo. Ora, però, l'auto è in vendita. Il costo? Circa 280.000 euro; anzi, se qualcuno ne fosse interessato, la cifra precisa ammonta a 279.980 euro.- Chissà se questo possa essere inteso come un piccolo indizio a conferma delle voci di mercato che lo vogliono vicino all'addio al Borussia Dortmund alla fine dell'attuale stagione. Intanto, lui, si diverte: che Aubameyang sia un patito di supercar non lo scopriamo di certo ora, anzi. Il calciatore, nato a Laval il 18 giugno 1989, non ha mai nascosto la sua passione per le auto potenti e sportive, tanto che nella sua carriera di titolare di vetture ha posseduto anche. Che la scelta di vendere la Lamborghini sia da spiegarsi con la necessità di fare spazio in garage per un nuovo bolide?- Più facile pensare che il calciatore francese naturalizzato gabonese abbia pensato che fosse meglio comprarsi una nuova auto direttamente in Cina, visto che il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro pare pronto a sborsare ben 72 milioni di euro per ingaggiare il nazionale gabonese, capitano della squadra del paese africano e miglior marcatore di tutti i tempi con 23 reti ( ma non aveva rinnovato? CLICCA QUI) . Diciamo che il super contratto da più di 20 milioni annui che gli verrà proposto dalla squadra campione in carica della Cina dovrebbe consentirgli di affrontare una spesa del genere.