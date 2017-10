Tutti si aspettano la Ferrari; o, in alternativa, una Porsche o una McLaren. Niente di tutto ciò, perché la vettura più veloce al mondo è un’altra. Ha un’anima italo-francese, perché le sue origini sono oltralpe ma nascono dall’ingegno di un emigrato italiano: Ettore Bugatti. Anche se oggi la proprietà è del Gruppo Volkswagen.



LA BUGATTI UBER ALLES - Ed è proprio la Bugatti Chiron l’auto più veloce al mondo. Forte del suo passare da 0 a 100 chilometri orari in 2,5 secondi e una velocità massima (limitata elettronicamente) pari a 420 km/h. La sua produzione è iniziata a fine 2016, con solo 500 unità previste per la vendita. Costo: i 2,4 milioni di euro. Difficile pensare che si possa aumentare la produzione, il prezzo di listino è accessibile per pochi.



LA FERRARI C’E’ - Ma chi si aspettava di vedere un cuore pulsante italiano in cima non rimarrà deluso, visto che al secondo posto c’è la Ferrari "LaFerrari”: prodotta in 499 esemplari, tutti venduti prima della sua presentazione ufficiale del 2013, questa edizione limitata passa da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e arriva a punte di 360 km/h. Anche qui cifre da capogiro: 1,5 milioni di euro il costo finale. Sul podio anche la Jaguar XJ220, definita "auto più veloce del mondo" nel lontano 1992: 354 km/h.



L’ITALIA ANCHE - Nella speciale classifica delle dieci auto più veloci al mondo c’è molta Italia. Detto della Bugatti e della Ferrari, al settimo posto c’è la Lamborghini Aventador SV, azienda italiana interamente posseduta dal gruppo tedesco Volkswagen. All’ottavo posto, poi, la Pagani Huayra, della casa modenese detenuta dall’argentino Horacio Pagani. Ecco qui la classifica completa (nome, velocità massima, costo): se volete rifarvi gli occhi e sognare, invece, guardate la nostra fotogallery.



1 Bugatti Chiron: 420 km/h, 2,4 milioni di euro

2 Ferrari "LaFerrari”: 360 km/h, 1,5 milioni di euro

3 Jaguar XJ220: 354 km/h, 400.000 euro

4 McLaren P1: 350 km/h

5 Porsche 918 Spyder: 350 km/h, 780.000 euro

6 Aston Martin One-77:

7 Lamborghini Aventador SV: 350 km/h

8 Pagani Huayra: 340 km/h, 1.056.000 euro

9 Hennessey Venom GT, 335 km/h, 1,2 milioni di euro

10 Koenigsegg One:1: 330 km/h, 2 milioni e mezzo di euro