Il futuro del campionato di Formula E è finalmente realtà. E con esso, sono arrivate anche le prime foto ufficiali e le specifiche tecniche della vettura Gen2, messa in bella mostra durante il Salone dell'automobile di Ginevra.



JEAN TODT HA SVELATO LE CARTE - La presentazione della vettura stata cerimoniata dal presidente della FIA Jean Todt e dal fondatore e CEO di Formula E Alejandro Agag. Con una velocità massima di 280 km/h e la possibilità di percorrere il doppio della distanza della nostra auto attuale, la vettura Gen2 ha un significato molto importante: non sarà necessario uno scambio di auto a metà gara dalla quinta stagione in poi. Raddoppiando la gamma della vettura in soli quattro anni, la Formula E dimostra quanto velocemente la tecnologia e il mondo della mobilità elettrica si stiano sviluppando: "È incredibile vedere i progressi compiuti in soli quattro anni, un risultato fantastico", ha dichiarato il presidente della FIA Jean Todt.



JAGUAR, AUDI, DS & CO PRONTI ALLA SFIDA - Con Jaguar, Audi, DS, Mahindra, NIO, Renault e il costruttore francese Venturi già in gara in campionato, le stagioni cinque e sei vedranno impegnate anche BMW, Porsche, Mercedes e Nissan. A prescindere dalla drammatica carrozzeria in stile batmobile, la Gen2 beneficerà del nuovo dispositivo di protezione della testa Halo, che fa parte del telaio. Con un'elegante striscia di illuminazione a LED, i fan potranno seguire la strategia della loro squadra o del proprio pilota preferito, con le luci che indicano diverse modalità di alimentazione e altre informazioni relative alla gara.



NUOVI PNEUMATICI: BASTERANNO? - Mantenere l'auto piantata in pista è il compito del nuovo pneumatico per tutte le stagioni Michelin Pilot Sport, specificamente progettato per le corse su strada elettriche. Più leggeri dei suoi predecessori, creano meno resistenza al rotolamento, aiutando le auto a viaggiare più velocemente e più a lungo: "La Formula E è una missione affascinante dal punto di vista tecnico - ci dà l'opportunità di creare qualcosa di completamente diverso da qualsiasi altra cosa nel motorsport, e lo sviluppo di tecnologie innovative in prima linea nella rivoluzione elettrica che sta accadendo nel settore automobilistico è davvero eccitante", ha detto Direttore tecnico della FIA, Gilles Simon.