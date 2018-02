View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 febbraio 2018

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 febbraio 2018

Using the JPL ephemeris, the closest predicted approach to Mars between now and 2030 is 7 million km on 2020 Oct 8. This is still well outside Mars' gravitational sphere of influence — Jonathan McDowell (@planet4589) 8 febbraio 2018

Ormai è una settimana che stiamo costantemente parlando di "" e del suo viaggio nelloa bordo di unaer. Ma proprio oggi,, il carico di Elon Musk proveniente dal missile spaziale SpaceX, Falcon Heavy, sparirà nello spazio profondo e potrete vedere dal vivo lo spettacolo.progetto italiano dedicato allo streaming di filmati in tempo reale, dove si potrà ammirare la Tesla Roadster di Musk scomparire alla vista.E se non lo avete visto in diretta, potete sempre riguardarlo con calma visto che è stato postato su YouTube.; i due vennero sparati in orbita dal razzo Falcon Heavy di SpaceX lo scorso 7 febbraio, quando il volo inaugurale piazzò due dei suoi tre booster principali sulla Terra. Ma la domanda ora è un'altra: dove finirà adesso questa vettura? Apparentemente, SpaceX aveva pianificato originariamente che il Roadster finisse in orbita attorno al sistema solare, andando ogni tanto vicino a Marte - e sappiamo che Musk ha grandi piani su Marte.sla, sembra che il Roadster invece supererà queste stime e continuerà a guidare fino alla cintura degli asteroidi. Ma Jonathan McDowell, della Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, pensa che Musk abbia torto. Tramite i suoi calcoli, infatti, il Roadster andrà sì oltre Marte, ma non arriverà fino alla fascia degli asteroidi.- Alcuni astronomi hanno monitorato Starman durante la scorsa settimana, tra cui l'astronomo del progetto Virtual Telescope

dopo il lancio della scorsa settimana; ma mentre non vedremo nulla di questo dettaglio, vedrai il veicolo scomparire dal telescopio.