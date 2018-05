Pagani produce un sacco di macchine pazze, ma questa Huayra è una delle più incredibili. Con un motore AMG V12 turbocompresso sintonizzato su quasi 750 cavalli di potenza, la Huayra BC è una delle auto più prestazionali costruite dalla casa automobilistica.



LA PAGANI HUAYRA BC - Svelata al Salone di Ginevra 2015, la Pagani Huayra BC è una vettura dedicata al primo cliente in assoluto della casa, colui che acquistò la prima automobile Pagani: Benny Caiola, morto nel 2010. Questi è stato ricordato da Horacio Pagani, designer e fondatore dell’omonima casa, con una versione estrema della hypercar. Il nome Huayra deriva da Huayra-tata, dio del vento, che secondo la mitologia sudamericana, comanda le brezze, i venti e gli uragani che investono le montagne della cordigliera Andina.



UN VIDEO ED UN SUONO UNICI - Nel video qui sotto viene riproposto un test della nuova Pagani Huayra 2016 durante un evento chiamato "Insieme per un Sorriso" che si è svolto sul circuito della Franciacorta. Qui si possono apprezzare tutte le qualità del motore bicilindrico V12 da 6.0 litri di Mercedes AMG, i 750 CV e i 1100 Nm di coppia.



UN’AUTO DAI COSTI INCREDIBILI - La Huayra BC è stata realizzata in soli 20 esemplari, già tutti venduti al prezzo di circa 2.300.000 euro. Un’auto non per tutti, certamente, ma dalle qualità uniche ed eccezionali. Tanti i clienti famosi possessori di una Pagani, tra questi anche Lewis Hamilton, che con la sua Pagani Zonda si è fatto immortalare spesso tra le strade di Montecarlo sfrecciante a velocità folli. Nella fotogallery allegata, gustatevi invece la Pagani Huayra BC in tutta la sua bellezza.