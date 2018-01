Avreste mai pensato che una delle rock band americane più importanti potesse decidere di cambiare e diventare, addirittura, consulente per una casa automobilistica? Che cosa accomuna Mercedes e i Linkin Park? Due mondi che sembrano tanto distanti quanto quasi agli antipodi: una produce autovetture che vanno in strada, gli altri musica che finisce spesso nelle orecchie di qualcuno che l'ascolta a casa o ai concerti. Una che cerca prestazione motoristiche sempre migliori, l'altra che invece cerca la perfezione musicale.



MERCEDES E LINKIN PARK ASSIEME PER COSA? - Tante domande, una sola risposta: il suono. La voglia di progredire, di produrre nuovi strumenti per il bene di tutti. Per chi ama i Linkin Park e per chi li odia. Per chi vede Mercedes come la casa automobilistica per eccellenza e per chi, invece, gradisce altro. L'obiettivo dell'azienda tedesca e della band americana è quello di migliorare insieme il suono delle AMG elettrificate. La Casa vuole che le sue vetture ecologiche abbiano lo stesso fascino, verso i clienti, dei bolidi ad alte prestazioni con propulsori classici. E proprio per questo motivo ha deciso di coinvolgere i Linkin Park. Anche se, ad oggi, non è ancora chiaro quale tipo di consulenza o aiuto sia stato chiesto.



UNA STRANA COLLABORAZIONE - Tobias Moers, il boss di AMG, ha però ammesso a WheelsMag la collaborazione. “Ho cominciato a parlare con loro circa il suono delle vetture elettrificate“, ha detto Moers. “Abbiamo collaborato per anni con i Linkin Park, abbiamo un ottimo rapporto“. Oltretutto AMG ha diversi consulenti, motivo per il quale l'unione con i Linkin Park (che già l'anno scorso avevano firmato una versione originale della GT3) continua a rimanere strana. Oltre, ovviamente, ad una normale base di pubblicità che non fa mai male: “Abbiamo iniziato anni fa. Abbiamo formato un team che desse vita a suoni artificiali. Abbiamo lavorato con specialisti dei videogame, con artisti che si occupavano dei suoni dei film per il cinema. Vendiamo emozioni e il suono è una parte fondamentale di queste. Quindi lavoriamo sui suoni artificiali perché dobbiamo farlo“.



SI COMINCIA CON LA AMG PROJECT ONE - Sarà la AMG Project One a dare il via al progetto di elettrificazione di AMG. E si parte, dunque, non da una vettura qualsiasi. Ma da una hypercar da oltre mille cavalli, che deriva direttamente dalla monoposto di Formula Uno guidata da Lewis Hamilton e campione del mondo in carica. Arriverà sul mercato nel 2019 ma soltanto in 275 esemplari. Tradotto: costerà una fortuna e sarà un oggetto per pochi ricchi che possono permettersela. Anche se all'orizzonte pare che AMG stia pensando anche ad una versione elettrica della CLS, una vettura sicuramente più alla portata di tutti.